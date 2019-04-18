2019-04-18T10:13:17+03:00
Общество

О задержках заработной платы в одной из фирм Югры прокуратура узнала из соцсетей

Руководителя привлекли к ответственности
Алена Кульмухаметова
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О задержках заработной платы в одной из фирм Югры прокуратура узнала из соцсетейО задержках заработной платы в одной из фирм Югры прокуратура узнала из соцсетей
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Вся информация, появляющаяся в соцсетях, тщательно изучается правоохранительными органами. Часто комментарии и посты становятся выплеском эмоций от несправедливости.

Так, прокуратура Нижневартовска провела проверку соблюдения трудового законодательства по информации, опубликованной в сети «Интернет». Вартовчане жаловались о задержках заработной платы в одной из местных фирм.

Выяснилось, что на предприятии допускаются факты несвоевременной выплаты работникам окончательного расчета при увольнении, оплаты отпусков.

Для устранения нарушений прокурор города внес руководителю предприятия представление, которое рассмотрено, нарушения устранены. Работникам выплачена денежная компенсация.

Кроме того, по постановлениям прокурора организация и ее руководитель привлечены к административной ответственности за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы в виде штрафов в размерах 30 и 10 тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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