2019-04-18T09:57:43+03:00
Общество

Делегация Югры едет в Нью-Йорк на сессию по вопросам коренных народов

Будет представлен опыт по обретению, передаче и защите традиционных знаний
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Делегация Югры едет в Нью-Йорк на сессию по вопросам коренных народов. Фото с сайта правительства ЮгрыДелегация Югры едет в Нью-Йорк на сессию по вопросам коренных народов. Фото с сайта правительства Югры
Изменить размер текста:

Делегация Ханты-Мансийского автономного округа примет участие в заседании 18-й сессии постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов, которая пройдет в Нью-Йорке с 22 апреля по 3 мая.

По информации правительства Югры, в числе делегатов – общественные деятели, ведущие активную работу в интересах коренных народов автономного округа, сохранения их традиций, языка, обеспечению их прав и интересов: вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока по Уральскому федеральному округу Александр Новьюхов, директор института народов Севера Югорского государственного университета Татьяна Дятлова, член окружной общественной палаты Вера Кондратьева, председатель совета старейшин коренных малочисленных народов Севера автономного округа Александр Константинов, оленеводы Денис Кечимов из Сургутского района и Людмила Кнезьянова из Когалыма. Вера Кондратьева 24 апреля представит творческий номер о культуре коренных малочисленных народов Севера на дополнительном мероприятии по вопросам сохранения языков коренных народов.

Югорчане также смогут ознакомиться со сложившейся в мире ситуацией в отношении прав коренных народов, работой ООН в указанном направлении, принять участие в международной дискуссии по вопросам коренных народов.

Югорчане расскажут о сохранении традиционных знаний коренных малочисленных народов Севера в Югре, включая природопользование, природоохранную деятельность, народные художественные промыслы, ремесла, родные языки, этнотуризм и другие вопросы.

Делегаты Ханты-Мансийского автономного округа представят опыт по обретению, передаче и защите традиционных знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На фестивале «Чай пут фест» в Нижневартовске ждут гостей
Трагедия в Югре: охотник принял родственника за добычу
В ХМАО запускают три пилотных проекта
В Сургуте директор турагентства оставила без отпуска 15 клиентов
В Когалыме за антисанитарию закрыли бар «Три желания»
В Нижневартовске пьяный подросток угнал «Ниву»
О задержках заработной платы в одной из фирм Югры прокуратура узнала из соцсетей
Вартовчан приглашают на легкоатлетическую эстафету в честь Дня Победы
Пауэрлифтеры Югры с первенства УрФО привезли семь медалей
Штраф и срок грозит югорчанке за попытку обвинить отчима в изнасиловании маленькой дочери
Жительница Мегиона вошла в открытую дверь квартиры и вынесла из неё золото на 100 тысяч рублей
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»
Правозащитники регулярно посещают тюрьмы Югры
Вартовчане просят сделать безопасными проезды во дворах и пешеходные переходы
В Нижневартовском районе насмерть разбился пассажир автомобиля «Фольксваген»
В Урае рецидивисты обокрали квартиру
Погода в Югре 18 апреля: снег, метель и морозы
Синхронистки из Югры стали победительницами «Красы Сибири»
В Югре завершается сезон гриппа и ОРВИ
В Ханты-Мансийске открыта выставка омского мастера фотографии
Жители Сургутского района ставят прививки от клещевого энцефалита
В Урае чиновники задолжали подрядчику два миллиона рублей
Вартовчан приглашают на Фестиваль скандинавской ходьбы
В Пыть-Яхе женщина обокрала мать сожителя
В Сургуте без предупреждения снесли гаражи, которые мешали стройке