СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-18T09:57:43+03:00

Делегация Югры едет в Нью-Йорк на сессию по вопросам коренных народов. Фото с сайта правительства Югры

Будет представлен опыт по обретению, передаче и защите традиционных знаний

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Делегация Ханты-Мансийского автономного округа примет участие в заседании 18-й сессии постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов, которая пройдет в Нью-Йорке с 22 апреля по 3 мая.

По информации правительства Югры, в числе делегатов – общественные деятели, ведущие активную работу в интересах коренных народов автономного округа, сохранения их традиций, языка, обеспечению их прав и интересов: вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока по Уральскому федеральному округу Александр Новьюхов, директор института народов Севера Югорского государственного университета Татьяна Дятлова, член окружной общественной палаты Вера Кондратьева, председатель совета старейшин коренных малочисленных народов Севера автономного округа Александр Константинов, оленеводы Денис Кечимов из Сургутского района и Людмила Кнезьянова из Когалыма. Вера Кондратьева 24 апреля представит творческий номер о культуре коренных малочисленных народов Севера на дополнительном мероприятии по вопросам сохранения языков коренных народов.

Югорчане также смогут ознакомиться со сложившейся в мире ситуацией в отношении прав коренных народов, работой ООН в указанном направлении, принять участие в международной дискуссии по вопросам коренных народов.

Югорчане расскажут о сохранении традиционных знаний коренных малочисленных народов Севера в Югре, включая природопользование, природоохранную деятельность, народные художественные промыслы, ремесла, родные языки, этнотуризм и другие вопросы.

Делегаты Ханты-Мансийского автономного округа представят опыт по обретению, передаче и защите традиционных знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU