2019-04-18T09:42:44+03:00
Общество

Вартовчан приглашают на легкоатлетическую эстафету в честь Дня Победы

Она пройдёт 11 мая
Алена Кульмухаметова
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Вартовчан приглашают на легкоатлетическую эстафету в честь Дня Победы. Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчан приглашают на легкоатлетическую эстафету в честь Дня Победы. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Ханты-Мансийском автономном округе продолжаются мероприятия по подготовке и проведения празднования Дня Победы в великой Отечественной войне. К этому событию приурочат многие эстафеты, забеги, акции и прочее.

Так, жителей Нижневартовска приглашают на традиционную общегородскую легкоатлетическую эстафету , посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Она состоится 11 мая в 10 часов на стадионе имени Беляева. Участники будут соревноваться на дистанциях от 300 до 700 метров в 10 этапов по трем группам: общеобразовательные учреждения, средне-специальные и высшие учебные заведения, коллективы физической культуры, организации и предприятия города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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