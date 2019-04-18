2019-04-18T09:29:26+03:00
Спорт

Пауэрлифтеры Югры с первенства УрФО привезли семь медалей

Они показали свои самые лучшие результаты
Алена Кульмухаметова
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Пауэрлифтеры Югры с первенства УрФО привезли семь медалей. Фото с сайта департамента физической культуры и спорта ЮгрыПауэрлифтеры Югры с первенства УрФО привезли семь медалей. Фото с сайта департамента физической культуры и спорта Югры
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Спортсмены Центра адаптивного спорта Югры завоевали семь медалей первенства Уральского федерального округа по пауэрлифтингу. Соревнования проходили с 11 по 16 апреля в городе Ирбит.

По данным департамента физической культуры и спорта Югры, участниками состязаний стали более 50 спортсменов из Свердловской, Курганской, Челябинской областей и Югры.

Автономный округ в соревнованиях спорта лиц с интеллектуальными нарушениями представляли пять пауэрлифтеров – трое из Югорска и двое из Пыть-Яха.

Состязания проходили по правилам классического троеборья – результат каждого спортсмена подсчитывался суммированием трех показателей: приседание, жим штанги лежа, становая тяга.

Роза Козловская стала чемпионкой в абсолютном зачете среди девушек и завоевала золотую медаль в весовой категории 43 кг, собрав сумму троеборья 210 кг.

Марина Глазырина стала обладательницей золотой медали в весовой категории до 72 кг, с результатом 177,5 кг.

Татьяна Наумова получила золото, собрав в сумме 145 кг, выступив в весовой категории до 84 кг.

Два золота взял Виктор Ярушин - в своей весовой категории 74 кг и в абсолютном зачете, с результатом 447,5 кг спортсмен выполнил норматив мастера спорта. Серебро у Вадима Строганова, которому покорился вес 227,5 кг, в весовой категории 59 кг.

Кроме того, сборная команда Югры среди девушек удостоилась второго места, а среди юношей - третьего места.

- На этих соревнованиях спортсмены показали свои самые лучшие результаты, - рассказывает тренер по пауэрлифтингу Центра адаптивного спорта Югры Дмитрий Симонов. – Сейчас спортсмены начнут активную подготовку к важным стартам 2019 года – первенству и чемпионату России, которые пройдут в августе в Нижнем Тагиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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