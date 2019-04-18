СЕГОДНЯ 08:57 2019-04-18T08:57:00+03:00

Штраф и срок грозит югорчанке за попытку обвинить отчима в изнасиловании маленькой дочери . Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Солгала в отместку возлюбленному матери и попросила дочь соврать полицейским 28-летняя жительница Кондинского района. За ложь ей придётся ответить по всей строгости закона.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО-Югре, югорчанка подозревается в заведомо ложном доносе с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления.

Будучи пьяной, после ссоры с сожителем матери подозреваемая вызвала сотрудников полиции и попросила свою малолетнюю дочь сообщить полицейским о том, что мужчина её изнасиловал.

Следователи установили, что югорчанка намеренно оговорила отчима и убедила дочь рассказать ложную информацию сотрудникам полиции. Сейчас женщина сама стала фигуранткой уголовного дела. Ей грозит штраф до трехсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет. В качестве максимального наказания санкция статьи предусматривает лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU