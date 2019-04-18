2019-04-18T08:43:04+03:00
Происшествия

Жительница Мегиона вошла в открытую дверь квартиры и вынесла из неё золото на 100 тысяч рублей

Женщина ранее была не раз судима
Алена Кульмухаметова
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Жительница Мегиона вошла в открытую дверь квартиры и вынесла из неё золото на 100 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comЖительница Мегиона вошла в открытую дверь квартиры и вынесла из неё золото на 100 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
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Похитить неохраняемые украшения при незапертой двери для уголовницы не составило труда. Вскоре ей вновь предстоит оказаться в местах не столь отдалённых.

- В Мегионе сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже. 46-летняя женщина через незапертую дверь проникла в дом и похитила золотые изделия общей стоимостью 100 000 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Добавим, что ранее злоумышленница неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи, мошенничество и грабеж. В отношении женщины возбуждено очередное уголовное дело.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 57 преступлений, раскрыто 41, из них: два разбоя, два факта мошенничества, девять краж и три преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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