2019-04-18T08:28:34+03:00
Общество

Правозащитники регулярно посещают тюрьмы Югры

Нарушений они не выявляют
Алена Кульмухаметова
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Правозащитники регулярно посещают тюрьмы Югры. Фото предоставлено УФСИН ХМАО-ЮгрыПравозащитники регулярно посещают тюрьмы Югры. Фото предоставлено УФСИН ХМАО-Югры
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Коллективные встречи с осужденными, посещение тюрем, изоляторов правозащитниками и звонки от югорчан – об этом и многом другом говорили сотрудники УФСИН Югры во время «Прямого разговора» с Федеральной службой.

Мероприятие состоялось в виде открытого разговора с помощью видеоконференцсвязи. Первый заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый отметил положительную динамику по укреплению сотрудничества и взаимопонимания с жителями Югры, которые помогают видеть проблемные вопросы в деятельности их учреждений.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН ХМАО-Югры, во многом благодаря общественникам в системе исполнения наказаний происходят значительные изменения в лучшую сторону. Условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных стали комфортнее. Также решаются вопросы по совершенствованию оказания медицинской помощи в тюрьмах и по трудоустройству.

Кроме того, правозащитники регулярно посещают колонии и следственный изолятор региона, проводят беседы, оказывают консультативную и юридическую помощь заключённым, участвуют в заседаниях дисциплинарных комиссий, а также в различных социально-профилактических мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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