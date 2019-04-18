Вартовчане просят сделать безопасными проезды во дворах и пешеходные переходы

СЕГОДНЯ 08:02 2019-04-18T08:02:51+03:00

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В Нижневартовске горожане обращаются к депутатам по поводу безопасности на дорогах и во дворах, а также благоустройства территории города и комфорта его жителей.

Одну из остановок сделали возле дома № 62 по улице Омской. Во двор этого многоквартирника существует всего один заезд, что создаёт неудобства и жителям, и тем, кто обслуживает дом.

- Спецтранспорту, который вывозит мусор от подъездов, здесь не развернуться. Водителям приходится осторожно лавировать среди припаркованных легковушек, - рассказал депутат от избирательного округа № 16 Думы Нижневартовска Василий Сочилин. - Проблематично также заезжать «скорой помощи», а таксисты вообще ждут пассажиров у крайнего подъезда. Здесь двум машинам очень трудно разъехаться. Предложение - сделать во временном исполнении ещё один въезд во двор.

В этом же 15 микрорайоне участники рабочей поездки обратили внимание на старые ржавые столбы вдоль забора у торгового комплекса, которые свою функцию давно уже не выполняют. Как пояснили специалисты, прежде всего необходимо будет уточнить владельца данных конструкций, а уже после принимать какие-либо конкретные решения.

В районе гаражей на улице Зимней расположены два пешеходных перехода. Для автомобилистов один из них попадает в так называемую «слепую зону», то есть пешехода из-за поворота не видно, создаётся аварийная ситуация. Предлагается демонтировать один из переходов, а второй перенести для удобства горожан ближе к остановке.

ИСТОЧНИК KP.RU