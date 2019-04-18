В Нижневартовском районе насмерть разбился пассажир автомобиля «Фольксваген»

СЕГОДНЯ 07:50 2019-04-18T07:50:07+03:00

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Три человека пострадали и один погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Нижневартовском районе.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 16:10 на автодороге «Нижневартовск – Радужный» в Нижневартовском районе автомобиль «Фольксваген» под управлением 23-летнего водителя занесло на проезжей части. Иномарка перевернулась в придорожный кювет и наехала на препятствие.

В результате происшествия, 23-летний пассажир скончался на месте происшествия, а водитель и пассажиры – 19-летняя девушка и 22-летний парень получили телесные повреждения. По результатам медицинской экспертизы установлено, что водитель был трезв.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и трое получили травмы. На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержан один водитель за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения. 28 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU