2019-04-18T07:50:07+03:00
Происшествия

В Нижневартовском районе насмерть разбился пассажир автомобиля «Фольксваген»

Автомобиль занесло на трассе
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовском районе насмерть разбился пассажир автомобиля «Фольксваген». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Нижневартовском районе насмерть разбился пассажир автомобиля «Фольксваген». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Три человека пострадали и один погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Нижневартовском районе.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 16:10 на автодороге «Нижневартовск – Радужный» в Нижневартовском районе автомобиль «Фольксваген» под управлением 23-летнего водителя занесло на проезжей части. Иномарка перевернулась в придорожный кювет и наехала на препятствие.

В результате происшествия, 23-летний пассажир скончался на месте происшествия, а водитель и пассажиры – 19-летняя девушка и 22-летний парень получили телесные повреждения. По результатам медицинской экспертизы установлено, что водитель был трезв.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и трое получили травмы. На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержан один водитель за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения. 28 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На фестивале «Чай пут фест» в Нижневартовске ждут гостей
Трагедия в Югре: охотник принял родственника за добычу
В ХМАО запускают три пилотных проекта
В Сургуте директор турагентства оставила без отпуска 15 клиентов
В Когалыме за антисанитарию закрыли бар «Три желания»
В Нижневартовске пьяный подросток угнал «Ниву»
О задержках заработной платы в одной из фирм Югры прокуратура узнала из соцсетей
Делегация Югры едет в Нью-Йорк на сессию по вопросам коренных народов
Вартовчан приглашают на легкоатлетическую эстафету в честь Дня Победы
Пауэрлифтеры Югры с первенства УрФО привезли семь медалей
Штраф и срок грозит югорчанке за попытку обвинить отчима в изнасиловании маленькой дочери
Жительница Мегиона вошла в открытую дверь квартиры и вынесла из неё золото на 100 тысяч рублей
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»
Правозащитники регулярно посещают тюрьмы Югры
Вартовчане просят сделать безопасными проезды во дворах и пешеходные переходы
В Урае рецидивисты обокрали квартиру
Погода в Югре 18 апреля: снег, метель и морозы
Синхронистки из Югры стали победительницами «Красы Сибири»
В Югре завершается сезон гриппа и ОРВИ
В Ханты-Мансийске открыта выставка омского мастера фотографии
Жители Сургутского района ставят прививки от клещевого энцефалита
В Урае чиновники задолжали подрядчику два миллиона рублей
Вартовчан приглашают на Фестиваль скандинавской ходьбы
В Пыть-Яхе женщина обокрала мать сожителя
В Сургуте без предупреждения снесли гаражи, которые мешали стройке