В Урае рецидивисты обокрали квартиру

СЕГОДНЯ 07:37 2019-04-18T07:37:58+03:00

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Двое мужчин взломали решётку на окне и проникли в квартиру, из которой вынесли инструменты на сумму более 17 тысяч рублей. Преступников задержали по горячим следам.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Урая в отношении 30 и 24-летних мужчин возбуждено уголовное дело. Взломав оконную решетку они проникли в квартиру заявителя и похитили три электродрели, шуруповерт, циркулярную пилу, светильник люминесцентный, автокомпрессор, гвоздодер и патрон от дрели. Общая сумма похищенного составила 17 500 рублей.

Добавим, что ранее похитители привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто четыре ранее зарегистрированных преступления: два мошенничества и две кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU