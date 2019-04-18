2019-04-18T07:24:24+03:00
Общество

Погода в Югре 18 апреля: снег, метель и морозы

В округе дует сильный ветер
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 18 апреля: снег, метель и морозыПогода в Югре 18 апреля: снег, метель и морозыФото: Елена БЕЗГОДОВА
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В четверг 18 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В большинстве районов осадки от небольших до умеренных в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах метель. Ветер северный и северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -3,+2 градусов, по западным районам до +7 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Ветер северный 5-10 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит 0,+2 градусов.

В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер северо-западный, западный, юго-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха:-15, -9 градусов.

В Нижневартовске солнечная погода без осадков. Ветер северо-западный, западный 7-17 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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