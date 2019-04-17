Синхронистки из Югры стали победительницами «Красы Сибири»
Дуэт Евгении Голощук и Ульяны Поляковой в произвольной программе был удостоен бронзовой награды всероссийских соревновании по синхронному плаванию «Краса Сибири», которые состоялись в Новосибирске.
По данным «ЮграМегаСпорт», их воспитанницы секции синхронного плаванию привезли с состязаний целую россыпь наград — три золотые и две бронзовые медали.
Судьи по достоинству оценили мастерство югорских спортсменок в возрастной категории 13-15 лет. Девушкам не было равных в технической, произвольной и комбинированной программах.
Еще одним бронзовым комплектом медалей пополнили копилку наград спортсменки в возрастной категории 13-15 лет — девочки показали третий результат в комбинированной программе.
Впереди у спортсменок главный старт сезона — Чемпионат России по синхронному плаванию, который пройдет в Казани с 19 по 21 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU