СЕГОДНЯ 15:55 2019-04-17T15:55:50+03:00

Синхронистки из Югры стали победительницами «Красы Сибири». Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

Впереди у спортсменок главный старт сезона — Чемпионат России по синхронному плаванию

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Дуэт Евгении Голощук и Ульяны Поляковой в произвольной программе был удостоен бронзовой награды всероссийских соревновании по синхронному плаванию «Краса Сибири», которые состоялись в Новосибирске.

По данным «ЮграМегаСпорт», их воспитанницы секции синхронного плаванию привезли с состязаний целую россыпь наград — три золотые и две бронзовые медали.

Судьи по достоинству оценили мастерство югорских спортсменок в возрастной категории 13-15 лет. Девушкам не было равных в технической, произвольной и комбинированной программах.

Еще одним бронзовым комплектом медалей пополнили копилку наград спортсменки в возрастной категории 13-15 лет — девочки показали третий результат в комбинированной программе.

Впереди у спортсменок главный старт сезона — Чемпионат России по синхронному плаванию, который пройдет в Казани с 19 по 21 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU