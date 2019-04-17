В Югре завершается сезон гриппа и ОРВИ
Больничные отпуска, таблетки и карантины уходят прочь до следующего сезона. В Ханты-Мансийском автономном округе завершается период заболеваемости гриппом и ОРВИ.
По данным Роспотребнадзора Югры, с 8 по 14 апреля заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Югре составила 63,54 на 10 тысяч населения, что на почти на 20 процентов ниже эпидемического порога. Дети возраста 0-2 года стали меньше болеть на 27 процентов. 3-6 лет - на 32 процента. В возрастной группе 7-14 лет заболеваемость составила 153,3 на 10 тысяч - это ниже эпидпорога на 36 процентов. Среди подростков и взрослых 15 лет и старше заболеваемость составила 20,74 на 10 тысяч, что ниже недельного эпидпорога на 18 процентов.
За прошедшую неделю разобщались дети в четырёх группах трёх детских садов: один в г.Пыть-Ях и три в Лангепасе.
Для слежения за структурой циркулирующих вирусов за прошедшую неделю проведено 1214 исследования 567 пациентам. Доля положительных находок от числа исследований составила около трёх процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU