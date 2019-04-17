2019-04-17T15:26:19+03:00
Общество

Жители Сургутского района ставят прививки от клещевого энцефалита

В прошлом году, первый укус был зафиксирован 25 апреля
Алена Кульмухаметова
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Жители Сургутского района ставят прививки от клещевого энцефалита. Фото с сайта pixabay.comЖители Сургутского района ставят прививки от клещевого энцефалита. Фото с сайта pixabay.com
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На сегодня 1330 жителей Сургутского района уже сделали прививки против клещевого энцефалита. Из них - 565 дети. Об этом сообщает глава района Андрей Трубецкой в своём блоге.

В муниципалитете вовсю идет подготовка к началу сезона клещей. Первыми к нему стали готовиться медики и уже начали вакцинацию населения, несмотря на то, что насекомые судя по погоде, ещё долго не выйдут из спячки.

Кстати, в прошлом году, первый укус был зафиксирован 25 апреля. Всего же за сезон с укусами клещей к медикам обратилось 89 человек.

По данным Роспотребнадзора Югры, пока в округе укусов клещами не зарегистрировано. Если таковое произойдёт. Насекомое нужно извлечь и доставить на исследование в микробиологическую лабораторию «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» или иные лаборатории, проводящие такие исследования. При укусе клещом следует обращаться в ближайшее медицинское учреждение для оказания первой медицинской помощи, которая включает снятие клеща, обработку раны и введение противоклещевого иммуноглобулина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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