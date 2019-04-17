В Урае чиновники задолжали подрядчику два миллиона рублей
Прокуратура Урая провела проверку в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и обнаружила нарушение.
В нарушение условий муниципального контракта управление капитального строительства города Урай своевременно не произвело оплату выполненных подрядчиком работ по строительству инженерных сетей. Период задолженности составил месяц на сумму более два млн. рублей.
В отношении руководителя казенного учреждения прокуратура возбудила производство по делу об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначен штраф в сумме 30 тысяч рублей.
Также прокурором города руководителю казенного учреждения внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Задолженность перед подрядчиком погашена казенным учреждением в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU