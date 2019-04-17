2019-04-17T15:00:51+03:00
Общество

В Урае чиновники задолжали подрядчику два миллиона рублей

После вмешательства прокуратуры долги были погашены
Алена Кульмухаметова
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В Урае чиновники задолжали подрядчику два миллиона рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Урае чиновники задолжали подрядчику два миллиона рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Прокуратура Урая провела проверку в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и обнаружила нарушение.

В нарушение условий муниципального контракта управление капитального строительства города Урай своевременно не произвело оплату выполненных подрядчиком работ по строительству инженерных сетей. Период задолженности составил месяц на сумму более два млн. рублей.

В отношении руководителя казенного учреждения прокуратура возбудила производство по делу об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначен штраф в сумме 30 тысяч рублей.

Также прокурором города руководителю казенного учреждения внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Задолженность перед подрядчиком погашена казенным учреждением в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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