Вартовчан приглашают на Фестиваль скандинавской ходьбы
В Нижневартовске 21 апреля пройдет третий городской Фестиваль скандинавской ходьбы. Мероприятие начнется в 14 часов на площади у Комсомольского озера и в физкультурно-спортивном комплексе «Юбилейный».
Как сообщают организаторы, в программе мероприятия: мастер-класс по скандинавской ходьбе; веселые эстафеты со скандинавскими палками; масс-старт на дистанцию 2200 метров вокруг озера; вручение призов и подарков участникам мероприятия.
Для участия в фестивале необходимо с паспортом пройти процедуру регистрации (начинается с 13 часов 30 минут). Она будет организована в здании ФСК «Юбилейный». Инвентарь для ходьбы выдается бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU