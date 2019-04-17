Вартовчан приглашают на Фестиваль скандинавской ходьбы

СЕГОДНЯ 14:54 2019-04-17T14:54:09+03:00

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В Нижневартовске 21 апреля пройдет третий городской Фестиваль скандинавской ходьбы. Мероприятие начнется в 14 часов на площади у Комсомольского озера и в физкультурно-спортивном комплексе «Юбилейный».

Как сообщают организаторы, в программе мероприятия: мастер-класс по скандинавской ходьбе; веселые эстафеты со скандинавскими палками; масс-старт на дистанцию 2200 метров вокруг озера; вручение призов и подарков участникам мероприятия.

Для участия в фестивале необходимо с паспортом пройти процедуру регистрации (начинается с 13 часов 30 минут). Она будет организована в здании ФСК «Юбилейный». Инвентарь для ходьбы выдается бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU