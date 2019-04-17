СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-17T14:47:41+03:00

В Пыть Яхе женщина обокрала мать сожителя. Фото с сайта pixabay.com

Она опустошила шкатулку с украшениями

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Дорогие украшения воровка сдала в ломбард за сущие копейки. Мать возлюбленного кражу простить не смогла и обратилась в полицию.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, возбуждено пять уголовных дел по статье «Кража» в отношении 32-летней жительницы города Пыть-Ях.

В период с мая по ноябрь 2018 года в квартире матери своего гражданского мужа женщина совершила кражу четырех колец, браслета, серьгу, кольцо с бриллиантом и печатку. Общая сумма ущерба составила 94 тысячи рублей.

Женщина призналась, что тех денег, которые давали гражданский муж и родители, не хватало. Украденное она сдала в местный ломбард, а вырученными 25 тысячами рублей распорядилась в личных целях.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU