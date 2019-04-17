2019-04-17T14:37:55+03:00
Общество

В Сургуте без предупреждения снесли гаражи, которые мешали стройке

Вещи владельцев разбросаны на улице
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте без предупреждения снесли гаражи, которые мешали стройкеВ Сургуте без предупреждения снесли гаражи, которые мешали стройке
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Гаражные боксы, расположенные вдоль улицы Крылова пошли под снос. При этом, их владельцы уверяют, что об этом они ничего не знали.

Жители микрорайона ЖД о демонтаже их гаражей никто не предупреждал. О начавшихся работах они узнали случайно. Выяснилось, что земля под боксами продана два года назад и владелец начал строительные работы. Так как боксы ему мешали, он принял решение об их сносе и даже уже выполнил часть запланированного сноса. Добавим, что заказчиком работ является строительная компания «ДЭП».

Застройщик возводит несколько объектов по городу, в том числе коттеджный поселок в 43 микрорайоне неподалеку от места, где сейчас ведутся сносят боксы, на месте которых появятся дома.

Одна из сургутянок рассказала, что приехала к своему гаражу и увидела его разрушенным. Всюду валялись чьи-то вещи. Женщина начала выяснять, что происходит. Рабочие ей рассказали, что владельцев предупреждали о сносе боксов. Правда весьма странным способом – просто оставляя объявления об этом на самих гаражей.

Коммерческий директор ООО СК «Регион Строй Проект» Вадим Баженов дал комментарий по этому поводу.

- Все бумаги у нас подписаны, есть договор, есть разрешение «ДЭП», что это частная территория. Есть бумага от полиции, что мы обращались на выделение сотрудников. Когда гараж вскрывается, необходимо, чтобы сотрудник присутствовал, что имущество мы никуда не деваем. Мы перекладываем либо в боксы, либо в контейнеры, чтобы потом собственники данных гаражей могли приходить их забирать. В кратчайшие сроки надо нам данную территорию отчистить, поэтому занимаемся вот этими работами, — сообщает sitv.

ИСТОЧНИК KP.RU

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