2019-04-17T13:51:53+03:00
Общество

Волейболисты из Нижневартовска подарили игрушки юным пациентам больницы

Благотворительные матчи клуб «Югра-Самотлор» организует ежегодно
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Волейболисты из Нижневартовска подарили игрушки юным пациентам больницы. Фото с сайта администрации города НижневартовскВолейболисты из Нижневартовска подарили игрушки юным пациентам больницы. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

Пациентам Нижневартовской окружной детской клинической больницы волейбольный клуб «Самотлор» и благотворительный фонд «Твори добро» подарили восемь комплектов для игры в шахматы, а еще кинокубики для просмотра любимых мультфильмов.

Деньги на подарки были собраны на благотворительной игре. В начале года состоялся матч Суперлиги, где нижневартовская волейбольная дружина «Югра-Самотлор» встретилась с десятикратным чемпионом страны, командой «Зенит» из Казани.

- Эта игра для местного клуба стала особенной, - рассказал директор волейбольного клуба «Самотлор» Алексей Березин. - Болельщики знают, что в этом сезоне вход на игры у нас бесплатный. А здесь вход на трибуны сделали платным. Таким образом болельщики приняли участие в благотворительной акции. Все средства, вырученные от продажи билетов, направили на приобретение спортивных игр для детворы.

В акции также приняли участие сами спортсмены, тренеры, судьи, а также неравнодушные люди из многих городов России. Общими усилиями собрали более 80 тысяч рублей. Были куплены шесть настольных комплектов шахмат, чтобы проводить соревнования, и два комплекта для игры на полу. Для пациентов стационара также приобрели кинокубики. В них можно загрузить любимое кино, диафильмы и мультфильмы и смотреть, где захочется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Урае чиновники задолжали подрядчику два миллиона рублей
Вартовчан приглашают на Фестиваль скандинавской ходьбы
В Пыть-Яхе женщина обокрала мать сожителя
В Сургуте без предупреждения снесли гаражи, которые мешали стройке
В Югорске за мошенничество судят двух налоговых инспекторов
В Ханты-Мансийске старушка отдала в долг незнакомцу из торгового центра 200 тысяч рублей
В Нижневартовске состоится фестиваль «Пасха Красная»
Два десятка жителей Югры оштрафованы за выезд на хрупкий лёд
В Нижневартовске судят водителя, по вине которого пострадал двухлетний малыш
На первомайские праздники в Нижневартовске перекроют дороги
Более 300 компаний юга Тюменской области принимают оплату по QR-коду
Югорчанину грозит срок за прописку зарубежного родственника
В Сбербанке югорчане могут оплачивать услуги ЖКХ по адресу или штрих коду
Восемь брошенных иномарок вывезут из дворов Нижневартовска на спецстоянку
Осуждены два жителя Нижневартовска за нетрезвое вождение
В Сургуте на линию вышли десять дополнительных автобусов
Суд города Радужный ужесточил наказание двум преступникам за разбойное нападение
В Ханты-Мансийске монтируют светодиодные фонари
В ХМАО осуждены два жителя Казахстана за жестокую расправу в охотничьих угодьях
Предприниматели Югры под защитой уполномоченного при президенте РФ
Сургутянка стала уголовницей за регистрацию в своей квартире иностранца
В Югре чипировали почти сорок тысяч оленей
В Пыть-Яхе «автомеханики» обокрали мужчину