Волейболисты из Нижневартовска подарили игрушки юным пациентам больницы

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-17T13:51:53+03:00

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Пациентам Нижневартовской окружной детской клинической больницы волейбольный клуб «Самотлор» и благотворительный фонд «Твори добро» подарили восемь комплектов для игры в шахматы, а еще кинокубики для просмотра любимых мультфильмов.

Деньги на подарки были собраны на благотворительной игре. В начале года состоялся матч Суперлиги, где нижневартовская волейбольная дружина «Югра-Самотлор» встретилась с десятикратным чемпионом страны, командой «Зенит» из Казани.

- Эта игра для местного клуба стала особенной, - рассказал директор волейбольного клуба «Самотлор» Алексей Березин. - Болельщики знают, что в этом сезоне вход на игры у нас бесплатный. А здесь вход на трибуны сделали платным. Таким образом болельщики приняли участие в благотворительной акции. Все средства, вырученные от продажи билетов, направили на приобретение спортивных игр для детворы.

В акции также приняли участие сами спортсмены, тренеры, судьи, а также неравнодушные люди из многих городов России. Общими усилиями собрали более 80 тысяч рублей. Были куплены шесть настольных комплектов шахмат, чтобы проводить соревнования, и два комплекта для игры на полу. Для пациентов стационара также приобрели кинокубики. В них можно загрузить любимое кино, диафильмы и мультфильмы и смотреть, где захочется.

ИСТОЧНИК KP.RU