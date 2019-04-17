2019-04-17T13:43:39+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске старушка отдала в долг незнакомцу из торгового центра 200 тысяч рублей

Мужчина пообещал ей миллион рублей взамен
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске старушка отдала в долг незнакомцу из торгового центра 200 тысяч рублейВ Ханты-Мансийске старушка отдала в долг незнакомцу из торгового центра 200 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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Обещал, но не сдержал слово незнакомец из торгового центра в Ханты-Мансийске. Мужчина выпросил крупную сумму денег у 79-летней женщины.

Накануне в дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве обратилась жительница окружного центра.

Старушка пояснила, что возле одного из торговых центров города к ней подошел неизвестный мужчина и попросил материальной помощи, рассказав историю о своем родственнике, который нуждается в экстренной операции. По его словам, родственники, проживающие за границей, обещали помочь материально, но это займет время, а деньги нужны сегодня и сейчас.

Злоумышленник убедил пожилую женщину одолжить ему 200 000 рублей, при этом обещал вернуть 1 000 000 рублей. Пенсионерка согласилась, однако в назначенный день и час заемщик не объявился, его сотовый телефон не отвечал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», согласно которой злоумышленнику может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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