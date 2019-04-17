2019-04-17T13:10:55+03:00
Общество

В Нижневартовске состоится фестиваль «Пасха Красная»

Все желающие могут украсить Пасхальное дерево
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске состоится фестиваль «Пасха Красная». Фото с сайта pixabay.comВ Нижневартовске состоится фестиваль «Пасха Красная». Фото с сайта pixabay.com
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Ежегодный фестиваль православной культуры «Пасха Красная» в честь празднования Христова Воскресения состоится 1 мая на территории храма Рождества Христова в Нижневартовске.

Как сообщали в городской администрации, в рамках мероприятия запланировано проведение благотворительной ярмарки «Белый цветок», проведение мастер-классов, игры, концертная программа, экскурсия по храму и поход на колокольню, а также конкурсы и квест «Народные православные традиции».

Во время фестиваля все желающие смогут украсить Пасхальное дерево. Для этого с собой необходимо принести пасхальное яйцо с креплением, чтобы была возможность повесить его. Событие запланировано на 11 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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