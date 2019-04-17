СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-17T12:49:10+03:00

Два десятка жителей Югры оштрафованы за выезд на хрупкий лёд. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре

На отдельных участках подвижки льда могут начаться раньше

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На всех реках Ханты-Мансийского автономного округа наблюдается ослабление льда. Он потемнел, на отдельных участках наблюдаются промоины, образование закраин, вода на льду, что является предвестником ледохода.

По информации «Центроспас-Югория», состояние ледового покрытия контролируется ежесуточно. Организовано взаимодействие с соседними субъектами по обмену информацией о прохождении ледохода. На данный момент кромки ледостава на Оби и Иртыше находятся в 650 километрах от границ округа: на Оби - в Кривошеинском районе Томской области, на Иртыше - в Вагайском районе Тюменской области.

Специалистами ведомства проведены ледовзрывные работы на затороопасных участках рек. Спасатели предупреждают, что на отдельных участках подвижки льда могут начаться раньше, вне зависимости от основной «головы» ледохода.

На территории округа закрыты для эксплуатации все ледовые переправы, зимники и места массового выхода людей на лед. Ежедневно инспекторским составом МЧС России совместно с представителями органов исполнительной власти Югры и органов местного самоуправления проводятся патрулирования водных объектов. За выезд на лед к административной ответственности привлечен 21 нарушитель.

ИСТОЧНИК KP.RU