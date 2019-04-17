В Нижневартовске судят водителя, по вине которого пострадал двухлетний малыш
Два года колонии может получить неосторожный водитель из Мегиона, по вине которого пострадал двухлетний ребёнок. Мужчина ждёт вынесения приговора.
Накануне прокурор Нижневартовска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Мегиона. Он обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Согласно материалам дела, в феврале водитель при проезде перекрестка не уступил дорогу встречному автомобилю, в результате чего допустил с ним столкновение, здоровью малолетнего ребенка был причинен тяжкий вред.
Уголовное дело в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU