СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-17T12:40:14+03:00

В Нижневартовске судят водителя, по вине которого пострадал двухлетний малыш. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Два года колонии может получить неосторожный водитель из Мегиона, по вине которого пострадал двухлетний ребёнок. Мужчина ждёт вынесения приговора.

Накануне прокурор Нижневартовска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Мегиона. Он обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Согласно материалам дела, в феврале водитель при проезде перекрестка не уступил дорогу встречному автомобилю, в результате чего допустил с ним столкновение, здоровью малолетнего ребенка был причинен тяжкий вред.

Уголовное дело в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU