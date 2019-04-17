На первомайские праздники в Нижневартовске перекроют дороги

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-17T11:58:47+03:00

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Безопасность вартовчан в дни проведения майских праздников обсудили на очередном заседании Антитеррористической комиссии Нижневартовска.

В праздник Весны и Труда на площади Нефтяников пройдет концерт с участием творческих коллективов учреждений культуры города.

По информации заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Нижневартовску Сергея Григорьева, с 30 апреля полицейские перейдут на усиленный режим несения службы. В обеспечении общественного порядка традиционно будут задействованы сотрудники частных охранных предприятий и представители добровольных народных дружин.

В целях безопасности граждан в местах массового пребывания людей будут установлены рамки металлоискателя. Входной фильтр распространится также на вартовчан, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Также 1 мая с 11 часов и до окончания прохождения праздничной колонны будет перекрыто движение на проспекте Победы (от улицы Г.И. Пикмана до площади Нефтяников). Водителей просят заранее продумать маршрут своего движения.

Аналогичные меры антитеррористической защищенности будут предприняты во время празднования Дня Победы (в том числе в период проведения торжественного шествия и Всероссийской акции «Бессмертный полк»).

Напомним, шествие пройдет по маршруту: улица Ленина – проспект Победы – улица 60 лет Октября и завершится у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.».

Данные участки дорог будут перекрыты для движения транспорта. Обращаем внимание, что ограничение автомобильного движения распространится также на время репетиций парада - 5 и 7 мая, а также в день предварительного возложения цветов к мемориалу «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» - 8 мая.

По информации УМВД России по городу Нижневартовску, в настоящее время идет адресная проверка жилого сектора (многоквартирных и частных жилых домов), гаражных кооперативов, чердачных и подвальных помещений зданий, расположенных рядом с местами проведения мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU