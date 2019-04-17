2019-04-17T11:40:55+03:00
Происшествия

Югорчанину грозит срок за прописку зарубежного родственника

Проживал мужчина в другом месте
Алена Кульмухаметова
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Югорчанину грозит срок за прописку зарубежного родственникаЮгорчанину грозит срок за прописку зарубежного родственникаФото: Татьяна Коркина
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Накануне в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в посёлке Болчары Кондинского района полицейскими выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранца.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, 35-летний хозяин дома поставил на учет своего родственника, гражданина другого государства по месту пребывания в доме. Хозяин предоставил ложные сведения в отделение по вопросам миграции о прибытии и регистрации иностранного гражданина. При этом родственник проживал в другом месте.

В отношении владельца дома возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Максимальная санкция данной статьи – лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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