В Сбербанке югорчане могут оплачивать услуги ЖКХ по адресу или штрих коду

СЕГОДНЯ 11:19 2019-04-17T11:19:01+03:00

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Сбербанк совершенствует способы оплаты услуг ЖКХ. Теперь жители Югры могут оплачивать квитанции за коммунальные услуги любым удобным способом. В офисе банка можно произвести платеж, назвав оператору свой адрес. При помощи устройств самообслуживания клиенты банка могут оплачивать счета по штрих коду, достаточно поднести квитанцию к специальному считывающему устройству – все реквизиты и данные платежа заполнятся автоматически.

- Мы стремимся сделать оплату коммунальных услуг максимально быстрой и удобной для клиентов. Каждый может выбрать подходящий и комфортный способ. Активные пользователи интернета могут оплачивать квитанции через приложение Сбербанк Онлайн буквально в два клика через сканирование QR-кода, который сейчас печатается практически на всех квитанциях. Если более старшему поколению удобнее посещать офисы банка, то теперь для оплаты услуг ЖКХ им достаточно назвать только адрес – вся информация о начислениях отобразиться у оператора автоматически, – рассказал заместитель управляющего Ханты-Мансийским отделением Сбербанка Сергей Баев.

Те, кто ценит свое время, могут подключить услугу «Автоплатеж». Тогда все квитанции на оплату услуг ЖКХ будут оплачиваться автоматически после смс-подтверждения клиента. Сервис можно подключить самостоятельно через Сбербанк Онлайн, в банкомате или в офисе с помощью сотрудников банка.

ИСТОЧНИК KP.RU