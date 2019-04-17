2019-04-17T11:19:01+03:00
Общество

В Сбербанке югорчане могут оплачивать услуги ЖКХ по адресу или штрих коду

Сервис можно подключить самостоятельно через Сбербанк Онлайн
Алена Кульмухаметова
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В Сбербанке югорчане могут оплачивать услуги ЖКХ по адресу или штрих коду. Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"В Сбербанке югорчане могут оплачивать услуги ЖКХ по адресу или штрих коду. Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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Сбербанк совершенствует способы оплаты услуг ЖКХ. Теперь жители Югры могут оплачивать квитанции за коммунальные услуги любым удобным способом. В офисе банка можно произвести платеж, назвав оператору свой адрес. При помощи устройств самообслуживания клиенты банка могут оплачивать счета по штрих коду, достаточно поднести квитанцию к специальному считывающему устройству – все реквизиты и данные платежа заполнятся автоматически.

- Мы стремимся сделать оплату коммунальных услуг максимально быстрой и удобной для клиентов. Каждый может выбрать подходящий и комфортный способ. Активные пользователи интернета могут оплачивать квитанции через приложение Сбербанк Онлайн буквально в два клика через сканирование QR-кода, который сейчас печатается практически на всех квитанциях. Если более старшему поколению удобнее посещать офисы банка, то теперь для оплаты услуг ЖКХ им достаточно назвать только адрес – вся информация о начислениях отобразиться у оператора автоматически, – рассказал заместитель управляющего Ханты-Мансийским отделением Сбербанка Сергей Баев.

Те, кто ценит свое время, могут подключить услугу «Автоплатеж». Тогда все квитанции на оплату услуг ЖКХ будут оплачиваться автоматически после смс-подтверждения клиента. Сервис можно подключить самостоятельно через Сбербанк Онлайн, в банкомате или в офисе с помощью сотрудников банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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