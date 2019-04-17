СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-17T11:00:56+03:00

Восемь брошенных иномарок вывезут из дворов Нижневартовска на спецстоянку . Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Изменить размер текста: A A

Жителям Нижневартовска администрация города напоминает о том, что не стоит оставлять свое транспортное средство в неустановленных местах.

Сейчас на сайте Нижневартовска размещён перечень брошенных транспортных средств по состоянию на 12 апреля, расположенных на территории микрорайонов, подлежащих перемещению на специализированную стоянку.

В списке находятся 13 автомобилей, восемь из которых иномарки. Почти все машины либо после ДТП, либо разукомплетованы и «забыты» владельцами. Госномера есть не у всех.

Напомним, за нарушение Правил благоустройства города Нижневартовска предусмотрена административная ответственность, которая влечет наложение штрафа: от 500 до 5000 рублей для граждан, должностным лицам уже грозит от 5000 до 15000 рублей, а юридическим от 20000 до 50000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU