2019-04-17T11:00:56+03:00
Общество

Восемь брошенных иномарок вывезут из дворов Нижневартовска на спецстоянку

Их владельцам грозят штрафы
Алена Кульмухаметова
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Восемь брошенных иномарок вывезут из дворов Нижневартовска на спецстоянку . Фото с сайта администрации города НижневартовскВосемь брошенных иномарок вывезут из дворов Нижневартовска на спецстоянку . Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Жителям Нижневартовска администрация города напоминает о том, что не стоит оставлять свое транспортное средство в неустановленных местах.

Сейчас на сайте Нижневартовска размещён перечень брошенных транспортных средств по состоянию на 12 апреля, расположенных на территории микрорайонов, подлежащих перемещению на специализированную стоянку.

В списке находятся 13 автомобилей, восемь из которых иномарки. Почти все машины либо после ДТП, либо разукомплетованы и «забыты» владельцами. Госномера есть не у всех.

Напомним, за нарушение Правил благоустройства города Нижневартовска предусмотрена административная ответственность, которая влечет наложение штрафа: от 500 до 5000 рублей для граждан, должностным лицам уже грозит от 5000 до 15000 рублей, а юридическим от 20000 до 50000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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