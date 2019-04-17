СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-17T10:49:04+03:00

Осуждены два жителя Нижневартовска за нетрезвое вождение. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Нижневартовский городской суд вынес обвинительные приговоры в отношении 32-летнего местного жителя и в отношении жителя Мегиона. Они признана виновными в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления.

Так, в феврале 2018 года будучи осужденным за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь в декабре 2018 года, сел за руль в нетрезвыми, но был задержан сотрудниками полиции.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года 11 месяцев, с отбыванием в колонии-поселении.

Житель Мегиона, будучи в январе 2018 года осужденным за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в январе 2019 года вновь также сел за руль автомобиля и был остановлен сотрудниками ДПС Нижневартовска.

Суд назначил ему наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на два года 11 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU