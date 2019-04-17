СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-17T10:19:36+03:00

В Сургуте на линию вышли десять дополнительных автобусов. Фото с сайта администрации города Сургут

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Количество автобусов на маршрутах в Сургуте увеличено. По данным администрации на линию вышли десять дополнительных автобусов.

Так, на маршрутах №4 и №14 теперь выходит на 1 автобус больше.

На маршрутах №№ 5А, 7, 10 и 14А — на 2 автобуса больше.

Отмечается, что зимнее расписание движения общественного транспорта будет действовать до 31 мая, а с 1 июня Сургут перейдет на летний режим работы.

Напомним, после многочисленных обращений сургутян администрация города возобновила субсидирование пассажирских перевозок. Ранее цена на проезд была поднята в два раза. Стоимость проезда снизится до 25 рублей. Новые сниженные тарифы будут действовать с 1 апреля по 31 июля. В дальнейшем администрация Сургута планирует вынести на Думу предложение о выделении дополнительных средств в размере порядка 150 миллионов для того, чтобы сохранить стоимость проезда на данном уровне до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU