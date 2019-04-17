2019-04-17T10:19:36+03:00
Общество

В Сургуте на линию вышли десять дополнительных автобусов

Зимнее расписание движения общественного транспорта будет действовать до 31 мая
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте на линию вышли десять дополнительных автобусов. Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте на линию вышли десять дополнительных автобусов. Фото с сайта администрации города Сургут
Изменить размер текста:

Количество автобусов на маршрутах в Сургуте увеличено. По данным администрации на линию вышли десять дополнительных автобусов.

Так, на маршрутах №4 и №14 теперь выходит на 1 автобус больше.

На маршрутах №№ 5А, 7, 10 и 14А — на 2 автобуса больше.

Отмечается, что зимнее расписание движения общественного транспорта будет действовать до 31 мая, а с 1 июня Сургут перейдет на летний режим работы.

Напомним, после многочисленных обращений сургутян администрация города возобновила субсидирование пассажирских перевозок. Ранее цена на проезд была поднята в два раза. Стоимость проезда снизится до 25 рублей. Новые сниженные тарифы будут действовать с 1 апреля по 31 июля. В дальнейшем администрация Сургута планирует вынести на Думу предложение о выделении дополнительных средств в размере порядка 150 миллионов для того, чтобы сохранить стоимость проезда на данном уровне до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд города Радужный ужесточил наказание двум преступникам за разбойное нападение
В Ханты-Мансийске монтируют светодиодные фонари
В ХМАО осуждены два жителя Казахстана за жестокую расправу в охотничьих угодьях
Предприниматели Югры под защитой уполномоченного при президенте РФ
Сургутянка стала уголовницей за регистрацию в своей квартире иностранца
В Югре чипировали почти сорок тысяч оленей
В Пыть-Яхе «автомеханики» обокрали мужчину
В Югре впервые пройдёт патриотический пробег
Минувшие сутки в Югре обошлись без ДТП
Условный срок получил вартовчанин за сообщение о бомбе в аэропорту
Три года тюрьмы получил югорчанин за поножовщину, угрозы и кражу
Погода в Югре 17 апреля: штормовой ветер и снегопад
В Кондинском районе с марихуаной задержан мужчина
В Нижневартовске открывают сезон весенних субботников
В Нягани горе-угонщик оставил на растерзание озлобленному владельцу авто свою жену
В Югре объявлено штормовое предупреждение
За перелом ноги жителя Лангепаса сотрудница управляющей компании заплатит штраф
От жителей Сургута ждут заявки на праздничное шествие в праздник весны и труда
В ХМАО снизили тариф на мусор
В Ханты-Мансийске костюм вороны представили 24 участницы
В Нефтеюганске за сбыт наркотиков судят девушку
В Сургуте обсудили вопросы кибербезопасности
В Ханты-Мансийске родителям стало проще записать ребёнка в детский сад и в школу
В Сургуте задержана владелица «резиновой квартиры»
Когалым засыпало снегом
В городе Радужный родители развивают проекты по обустройству детского сада
Пенсионерка из Югорска при попытках купить двигатель зятю попалась на уловки мошенников