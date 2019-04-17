В Сургуте на линию вышли десять дополнительных автобусов
Количество автобусов на маршрутах в Сургуте увеличено. По данным администрации на линию вышли десять дополнительных автобусов.
Так, на маршрутах №4 и №14 теперь выходит на 1 автобус больше.
На маршрутах №№ 5А, 7, 10 и 14А — на 2 автобуса больше.
Отмечается, что зимнее расписание движения общественного транспорта будет действовать до 31 мая, а с 1 июня Сургут перейдет на летний режим работы.
Напомним, после многочисленных обращений сургутян администрация города возобновила субсидирование пассажирских перевозок. Ранее цена на проезд была поднята в два раза. Стоимость проезда снизится до 25 рублей. Новые сниженные тарифы будут действовать с 1 апреля по 31 июля. В дальнейшем администрация Сургута планирует вынести на Думу предложение о выделении дополнительных средств в размере порядка 150 миллионов для того, чтобы сохранить стоимость проезда на данном уровне до конца года.
ИСТОЧНИК KP.RU