2019-04-17T09:56:57+03:00
Общество

Суд города Радужный ужесточил наказание двум преступникам за разбойное нападение

Оба отправятся в колонию строгого режима
Алена Кульмухаметова
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Суд города Радужный ужесточил наказание двум преступникам за разбойное нападение. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыСуд города Радужный ужесточил наказание двум преступникам за разбойное нападение. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Накануне суд ХМАО-Югры поставил точку в рассмотрении уголовного дела в отношении жителей Радужного Вагабова и Сохбатова, признав их виновными в разбойном нападении на потерпевшего и приговорив к длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, преступники обвинялись в разбойном нападении на потерпевшего, которого они обманом похитили, и избив, отняли находящиеся при нём деньги и золотые изделия.

Приговором Радужнинского городского суда Вагабов и Сохбатов признаны виновными в вымогательстве, а не разбое, с назначением им минимального наказания, предусмотренного санкцией данной статьи, в виде семи лет лишения свободы. При этом Вагабову необоснованно отбытие наказания определено в исправительной колонии общего режима.

Судебная коллегия по уголовным делам окружного суда срок преступникам добавила, признав несправедливым наказание. Вагабову и Сохбатову назначили 8 лет 6 месяцев и 9 лет лишения свободы, соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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