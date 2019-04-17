В Ханты-Мансийске монтируют светодиодные фонари
Накануне на территории детского сада №17 «Незнайка» в Ханты-Мансийске взамен консольных светильников с натриевой лампой установили 30 новых светодиодных.
В городской администрации пояснили, что модернизация наружного освещения стала результатом сотрудничества муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» и ООО «Сферум-Югра», которые заключили энергосервисный договор в рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Главное преимущество новых светильников – их энергоэффективность. Они «не боятся» низких и высоких температур, имеют возможность регулирования мощности в различное время суток. Такой современный процесс управления позволит дополнительно снизить потребление электроэнергии от 40 до 60%.
- Модернизация уличного освещения, тестирование передовых цифровых и инженерных решений, оснащение города приборами учета, контролирующими потребление электроэнергии – в Ханты-Мансийске является частью большого проекта «Умный город», – подытожил руководитель МБУ «Горсвет».
ИСТОЧНИК KP.RU