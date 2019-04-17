В ХМАО осуждены два жителя Казахстана за жестокую расправу в охотничьих угодьях

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-17T09:41:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд ХМАО-Югры вынес обвинительный приговор в отношении двух уголовников из республики Казахстан. В Югре они совершили тяжкое и особо тяжкое преступления.

Преступники осуждены сразу по пяти статьям уголовного кодекса: за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, за хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, за убийство, сопряженное с разбоем, за покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем и за разбой, совершенный с применением насилия, оружия, в крупном размере.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, подсудимые в сентябре 2017 года, для избежания уголовного преследования за преступления, совершенные ими на территории Республики Казахстан, незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации.

В ноябре 2017 года, находясь в охотничьих угодьях, расположенных на территории Сургутского района, злоумышленники решили убить находившихся там же мужчину и его сына, чтобы забрать автомобиль. Один из злоумышленников похитил двуствольное охотничье ружье и передал его своему товарищу. Последний зашёл в охотничий домик и выстрелил в мужчину, который погиб на месте происшествия. Затем убийца выстрелил в его сына, но ввиду активного сопротивления последнего, не смог довести преступление до конца. Сразу после этого преступники скрылись с места происшествия и, предприняли неудавшуюся попытку запустить двигатель автомобиля, после чего были задержаны сотрудниками полиции.

Суд назначил им наказание в виде 14 и 17 лет лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски о возмещении морального вреда на сумму более два млн. рублей с каждого осужденного.

ИСТОЧНИК KP.RU