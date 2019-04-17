Предприниматели Югры под защитой уполномоченного при президенте РФ
Общественная приемная уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в Югре начнет свою работу уже в мае 2019 года при союзе «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
По данным правительства Югры, первый прием предпринимателей по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности проведут президент, председатель правления ТПП ХМАО-Югры Игорь Чертов и уполномоченный по правам предпринимателей в автономном округе Николай Евлахов.
Подобные приемы будут проводиться 15 числа каждого месяца с 15 до 17 по адресу: ул. Студенческая, 19, 2 этаж, приемная ТПП ХМАО – Югры.
По итогам работы общественной приемной в этом году планируется провести десятки личных приемов, отраслевых консультаций, будет запущен процесс непосредственного участия бизнеса Югры в обсуждении законодательных инициатив и других законопроектов в сфере предпринимательства на федеральном уровне с участие торгово-промышленной палаты.
ИСТОЧНИК KP.RU