СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-17T09:29:21+03:00

Предприниматели Югры под защитой уполномоченного при президенте РФ. Фото с сайта pixabay.com

В этом году планируется провести десятки личных приемов

Изменить размер текста: A A

Общественная приемная уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в Югре начнет свою работу уже в мае 2019 года при союзе «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

По данным правительства Югры, первый прием предпринимателей по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности проведут президент, председатель правления ТПП ХМАО-Югры Игорь Чертов и уполномоченный по правам предпринимателей в автономном округе Николай Евлахов.

Подобные приемы будут проводиться 15 числа каждого месяца с 15 до 17 по адресу: ул. Студенческая, 19, 2 этаж, приемная ТПП ХМАО – Югры.

По итогам работы общественной приемной в этом году планируется провести десятки личных приемов, отраслевых консультаций, будет запущен процесс непосредственного участия бизнеса Югры в обсуждении законодательных инициатив и других законопроектов в сфере предпринимательства на федеральном уровне с участие торгово-промышленной палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU