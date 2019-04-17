2019-04-17T08:58:03+03:00
Общество

В Югре чипировали почти сорок тысяч оленей

Хозяйства оленеводов получают ветеринарную помощь
Алена Кульмухаметова
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В Югре чипировали почти сорок тысяч оленей. Фото с сайт администрации города Ханты-МансийскВ Югре чипировали почти сорок тысяч оленей. Фото с сайт администрации города Ханты-Мансийск
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В правительстве Югры обсудили вопрос о реализации в 2018 году государственной программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».

Отмечено, что работа велась по основным направлениям: традиционная хозяйственная деятельность, образование, социальная поддержка, традиционная культура и фольклор, национальные виды спорта, развитие и укрепление финно-угорских связей.

Так в рамках мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности, 400 личных хозяйств оленеводов получили ветеринарную помощь. На 1 января 2019 года электронному мечению (чипированию) подвергнуты уже 37892 оленя.

Добавим, что в минувшем году в конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов на кубок губернатора Югры участвовало 22 оленевода (из них 5 женщин) из пяти муниципалитетов округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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