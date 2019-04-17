В Пыть-Яхе «автомеханики» обокрали мужчину

СЕГОДНЯ 08:49 2019-04-17T08:52:11+03:00

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Решили забрать «ненужные» запчасти чужого автомобиля «автомеханики» из Пыть-Яха. Однако владелец машины на такой расклад согласен не был.

- В Пыть-Яхе сотрудниками полиции установлены двое подозреваемых в краже, 21 и 24-летние местные жители. Известно, что злоумышленники демонтировали с автомобиля заявителя и похитили бампер, левое крыло, фару, подкрылку и зеркало. Сумма причиненного ущерба составила 15 000 рублей. Правоохранители изъяли похищенное и вернули законному владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Добавим, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто пять ранее зарегистрированных преступлений: два мошенничества, две кражи и убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU