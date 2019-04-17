В Югре впервые пройдёт патриотический пробег

СЕГОДНЯ 08:35 2019-04-17T08:35:41+03:00

Мероприятие позволит вспомнить всех солдат и офицеров, павших в жестоких боях Великой Отечественной войны

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Пробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы», посвященный 74-й годовщине Великой Победы, стартует 26 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе. Начнется он сразу в двух городах - Нижневартовске и Сургуте.

Так, в Нижневартовске у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», участники акции возложат цветы и почтут минутой молчания память воинов, после чего на патрульных машинах проедут к образовательным учреждениям города, на которых размещены мемориальные таблички с именами военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Посетят они и мемориал «Честь и память бойцам ОМОН, оставшимся в бою», а также захоронения солдат.

В Сургуте открытие автопробега состоится у «Вечного огня». На пути следования участников также будут знаковые для горожан точки. Затем автоколонна, как и в Нижневартовске, проследует к образовательным учреждениям города и побывает у Мемориала на базе ОМОН.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Югре, мероприятие позволит вспомнить всех солдат и офицеров, павших в жестоких боях Великой Отечественной войны, отдать дать уважения ныне живущим защитникам Отечества.

Присоединятся к автопробегу ветераны боевых действий и пограничных войск, участники поисковых отрядов и кадеты.

ИСТОЧНИК KP.RU