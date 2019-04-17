2019-04-17T07:51:15+03:00
Происшествия

Условный срок получил вартовчанин за сообщение о бомбе в аэропорту

Мужчина решил напугать окружающих
Алена Кульмухаметова
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Условный срок получил вартовчанин за сообщение о бомбе в аэропорту. Фото с сайта pixabay.comУсловный срок получил вартовчанин за сообщение о бомбе в аэропорту. Фото с сайта pixabay.com
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Нетрезвый хулиган из Нижневартовска ради шутки решил навести панику в аэропорту. Юмор не оценил суд.

Накануне Нижневартовский городской суд признал виновным 49-летнего жителя города, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил пассажирам и персоналу аэропорта о наличии бомбы, заложенной в его дорожной сумке. Инцидент произошел 25 октября 2018 года у стойки регистрации на первом этаже терминала №1 аэропорта города Нижневартовска.

Выяснилось, что мужчина решил пошутить и ввёл в заблуждение персонал аэропорта и сотрудников правоохранительных органов, чтобы посеять страх и панику среди пассажиров.

На место ЧП незамедлительно прибыли оперативные службы и кинологи. Экстренно проведена эвакуация персонала и пассажиров. После тщательной проверки было установлено, что взрывного устройства в багаже пассажира и в здании аэропорта нет.

Шутка дестабилизировала работу аэропорта и оперативных служб, а также посеяла страх и панику среди людей. Суд назначил лжетеррористу наказание в виде лишения свободы сроком на три года два месяца условно.

Отметим, что ранее вартовчанин к уголовной ответственности не привлекался. С предъявленным ему обвинением в совершении преступления согласился, вину свою признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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