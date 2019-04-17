2019-04-17T07:35:18+03:00
Происшествия

Три года тюрьмы получил югорчанин за поножовщину, угрозы и кражу

«Подвиги» он совершал в состоянии алкогольного опьянения
Алена Кульмухаметова
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Три года тюрьмы получил югорчанин за поножовщину, угрозы и кражу. Фото с сайта pixabay.comТри года тюрьмы получил югорчанин за поножовщину, угрозы и кражу. Фото с сайта pixabay.com
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В Белоярском районе осужден 32-летний местный житель сразу по трем эпизодам преступной деятельности.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом друга, а после, держа в руках нож, угрожал его убить. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством».

Уже находясь под следствием, подозреваемый похитил сотовый телефон стоимостью более 6000 рублей у своего знакомого.

В настоящее время мужчина осуждён. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Отметим, ранее осужденный привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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