2019-04-17T07:23:02+03:00
Общество

Погода в Югре 17 апреля: штормовой ветер и снегопад

На дорогах гололёд и перемёты
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 17 апреля: штормовой ветер и снегопад. Фото с сайта pixabay.comПогода в Югре 17 апреля: штормовой ветер и снегопад. Фото с сайта pixabay.com
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Спасатели Югры предупреждают о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях – 17 апреля. в течение суток на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местами ожидается ветер порывами до 15-20 метров в секунду, метель, гололедные явления.

В Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В большинстве районов снег от небольшого до умеренного, метель, гололедные явления. Ветер северный 7-12 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -6,-11 градусов, в северных районах -12,-17 градусов, в восточных районах до 0 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег, метель, гололедные явления. Ветер северный 7-12 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём -7,-9 градусов.

В Сургуте облачно и снегопад. Ветер северный 12-20 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -13 градусов.

В Нижневартовске облачно и снегопад. Ветер северный, западный, северо-западный 9-16 метров в секунду. Температура воздуха: -6, -11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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