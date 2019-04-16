2019-04-16T15:57:45+03:00
Происшествия

В Кондинском районе с марихуаной задержан мужчина

Мужчина отказался от медицинского освидетельствование
Алена Кульмухаметова
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В Кондинском районе с марихуаной задержан мужчина. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Кондинском районе с марихуаной задержан мужчина. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Наркозависимый югорчанин был задержан в посёлку Междуреченский сотрудниками полиции был задержан местный 41-летний мужчина.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, по внешним признакам задержанный находился в состоянии опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование он отказался.

Во время досмотра в кармане одежды мужчины был обнаружен и изъят сверток с веществом. Проведенной экспертизой установлено, что изъятое вещество является смесью наркотиков синтетического происхождения массой порядка одного грамма и марихуана массой три грамма. Со слов задержанного, наркотики он приобрел у незнакомого человека в соседнем регионе для личного потребления.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение и хранение наркотических средств.

Кроме того, в отношении мужчины возбуждено административное дело за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и потребление наркотических средств без назначения врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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