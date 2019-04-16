В Кондинском районе с марихуаной задержан мужчина
Наркозависимый югорчанин был задержан в посёлку Междуреченский сотрудниками полиции был задержан местный 41-летний мужчина.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, по внешним признакам задержанный находился в состоянии опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование он отказался.
Во время досмотра в кармане одежды мужчины был обнаружен и изъят сверток с веществом. Проведенной экспертизой установлено, что изъятое вещество является смесью наркотиков синтетического происхождения массой порядка одного грамма и марихуана массой три грамма. Со слов задержанного, наркотики он приобрел у незнакомого человека в соседнем регионе для личного потребления.
В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение и хранение наркотических средств.
Кроме того, в отношении мужчины возбуждено административное дело за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и потребление наркотических средств без назначения врача.
ИСТОЧНИК KP.RU