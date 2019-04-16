2019-04-16T15:33:56+03:00
Общество

В Нижневартовске открывают сезон весенних субботников

Первый состоится в последнюю пятницу апреля
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске открывают сезон весенних субботников. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске открывают сезон весенних субботников. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Сезон весенних субботников откроют в рамках городского месячника «Чистый город», 17-й международной экологической акции «Спасти и сохранить», а также Всероссийской акции «Зеленая весна – 2019» в Нижневартовске.

Принять участие в санитарной уборке и благоустройстве территорий города могут все вартовчане. Общегородские субботники начнутся в 14 часов 26 и 30 апреля, 6 и 7 мая. При неблагоприятных погодных условиях мероприпятие может быть перенесено. В первую очередь будут очищены участки, где пройдут праздничные мероприятия ко Дню Победы: улицы Ленина, Нефтяников, 60 лет Октября, проспект Победы, парк Победы и площадь Нефтяников.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и управление природопользования и экологии администрации города призывают навести порядок на территории городских объектов: убрать мусор, вывезти железобетонные конструкции, покрасить, обновить ограждения и прочее.

Особое внимание вопросу участия в субботниках следует обратить руководителям автостоянок, СТО, ГСК и дачников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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