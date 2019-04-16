В Югре объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-16T14:55:33+03:00

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Сильный ветер, снегопад и метели обрушились на Ханты-Мансийский автономный округ. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 17 апреля, в течение суток, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ожидаются неблагоприятные погодные явления: ветер порывами до 15-20 метров в секунду, метель, гололедные явления. В большинстве районов снег от небольшого до умеренного, температура: ночью -10,-15 градусов, в северных районах до -20 градусов, в восточных районах -3,-8 градусов; днем -6,-11 градусов, в северных районах -12,-17 градусов, в восточных районах до 0 градусов.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о рисках, связанных с непогодой. Как правило, в такой период осложняется обстановка на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU