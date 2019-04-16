СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-16T14:34:39+03:00

За перелом ноги жителя Лангепаса сотрудница управляющей компании заплатит штраф. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Безответственное отношение к своим должностным обязанностям сотрудницы управляющей компании из Лангепаса привело к тому, что пострадал мужчина.

Накануне следователи Лангепаса завершили расследование уголовного дела в отношении мастера участка по эксплуатации и ремонту жилого фонда управляющей компании. Сотрудника обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Согласно материалам дела, работница управляющей компании своевременно не осмотрела кровли, не обеспечила уборку снега и не приняла меры к ограждению кровли. В апреле 2019 года на местного жителя с козырька помещения, расположенного на первом этаже жилого дома по улице Мира 42 Б обрушился снег. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью – он получил перелом бедренной кости.

Обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном. Мировым судом обвиняемой назначен судебный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU