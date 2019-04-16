СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-16T13:57:10+03:00

От жителей Сургута ждут заявки на праздничное шествие в праздник весны и труда. Фото Ирины Швец

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Праздник весны и труда многие года является одним из самых массовых в Сургуте. 1 мая с воздушными шарами, транспарантами и флагами сургутяне идут семьями.

В этом году 1 мая Сургут наравне со всей страной традиционно будет отмечать Первомай. Праздник демонстрирует уважение к простому человеку, человеку труда, трудовой интеллигенции, словом, ко всем, кто своим мастерством и талантом цементирует это общество. Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах мира 1 мая или в первый понедельник мая.

В администрации объявили сбор заявок и информации о деятельности предприятий и учреждений от профсоюзных организаций и от предприятий малого и среднего бизнеса

Добавим, что заявки принимаются до 25 апреля. Начало шествия запланировано на десять утра.

ИСТОЧНИК KP.RU