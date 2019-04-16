2019-04-16T13:49:29+03:00
Общество

В ХМАО снизили тариф на мусор

Суммы вышли незначительные
Алена Кульмухаметова
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В ХМАО снизили тариф на мусорВ ХМАО снизили тариф на мусор
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Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры снизила единый тариф до 718,33 рублей за кубометр для физических лиц. Об этом сообщает единый региональный оператор по обращению с твёрдыми бытовыми отходами «Югра Экология» на официальном сайта.

Снижение связано со снижением с 1 января 2019 года ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО. Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры пересмотрела в сторону снижения тарифы по захоронению ТКО, что повлекло автоматическое изменение установленного предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО.

Таким образом с 1 января 2019 года единый тариф за кубический метр для физических лиц составляет 718,33 рублей, относительно ранее установленного 731,80 рублей, а для прочих потребителей – 598,61 рублей. относительно ранее установленного 609,83 руб.

Снижение тарифа на 1,84% повлекло изменение платы за услугу обращения с ТКО в пропорциональном объеме. Так, например, в Ханты-Мансийске плата жителя многоквартирного дома ранее составляла 133,55 рублей, при изменении тарифа стала 131,10 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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