2019-04-16T12:49:52+03:00
Общество

В Нефтеюганске за сбыт наркотиков судят девушку

Ей грозит 15 лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске за сбыт наркотиков судят девушку. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Нефтеюганске за сбыт наркотиков судят девушку. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Жительница Сургута пыталась заняться бизнесом в Нефтеюганске. Однако направление было выбрано не верно.

Накануне Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы Сургута. Она обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенный с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору.

Девушка, ради получения прибыли от незаконного сбыта наркотиков, через тайники-закладки приобрела запрещенные наркотические средства. Затем их расфасовала в 49 полимерных пакетов для последующей реализации. Довести преступный умысел до конца не смогла, так как была задержана сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъят 191 грамм наркотиков.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За это преступление ей грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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