В Нефтеюганске за сбыт наркотиков судят девушку
Жительница Сургута пыталась заняться бизнесом в Нефтеюганске. Однако направление было выбрано не верно.
Накануне Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы Сургута. Она обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенный с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору.
Девушка, ради получения прибыли от незаконного сбыта наркотиков, через тайники-закладки приобрела запрещенные наркотические средства. Затем их расфасовала в 49 полимерных пакетов для последующей реализации. Довести преступный умысел до конца не смогла, так как была задержана сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъят 191 грамм наркотиков.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За это преступление ей грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU