2019-04-16T12:33:38+03:00
Общество

В Сургуте обсудили вопросы кибербезопасности

Деловая площадка конференции собрала более 430 взрослых участников
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте обсудили вопросы кибербезопасности. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте обсудили вопросы кибербезопасности. Фото с сайта pixabay.com
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В Сургутском государственном университете состоялась конференция по информационной безопасности детей в сети Интернет. В ней приняли участие около 600 человек.

Как сообщает пресс-служба правительства Югры, педагоги, психологи, эксперты по информационной безопасности, студенты, школьники, их родители, а также киберволонтёры вели активный диалог и выходили к «открытому микрофону» с вопросами к экспертам.

Овершеринг, троллинг и кибербуллинг – оказалось, что об этих современных явлениях многие педагоги и родители ранее не слышали. По словам экспертов, эти виртуальные угрозы могут нести вполне ощутимую опасность для детей в реальной жизни: тревогу, плохой сон и аппетит, подавленность и агрессивность.

По результатам исследований компании «Лаборатория Касперского» школьники Югры в интернете чаще ищут не общение, а различный видеоконтент.

- Обычно это «YouTube», но есть и другие сайты, и далеко не все из них прошли бы «родительский контроль», – отметил руководитель отдела контентного анализа «Лаборатории Касперского» Константин Игнатьев. – Мы должны слушать и слышать потребности детей. Любые инструменты, приложения по информбезопасности должны использоваться родителями в соответствии с возрастом ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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