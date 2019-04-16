СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-16T12:00:28+03:00

В Ханты-Мансийске родителям стало проще записать ребёнка в детский сад и в школу. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Комплектовать группы в детские сады с текущего года будут по новому. Изменилась процедура выдачи направлений.

- Укомплектовывать группы в детских садах мы будем с 11 мая по 1 июня. Направления в дошкольные учреждения будут выдаваться в указанный период только по субботам в начальной школе-саду №7, по адресу: улица Строителей, 90б, – рассказала заместитель директора Департамента образования Ханты-Мансийска Оксана Федорова – Выходной день выбран для того, чтобы родителям не пришлось лишний раз отпрашиваться у работодателя.

В дни выдачи направлений в школе будут работать восемь столов, один из которых предоставляет «Сертификат дошкольника» - именной документ, дающий право на получение компенсации за пребывание ребенка в образовательном учреждении.

Прием начнется с 10 утра, распределение детей по садам будет осуществляться в соответствии с реестром очередности.

Родители полуторагодовалых хантымансийцев тоже получат направления в детский сад, но это касается только детей, рожденных с января 2018 года. Такие малыши размещаются на первых этажах действующих детских садов.

Если новая схема выдачи направлений получит положительную оценку у жителей города, то в дальнейшем она будет совершенствоваться и упрощаться.

В Ханты-Мансийске к 1 сентября из детских садов выпустят порядка 1500 детей, а значит, ровно столько же свободных мест откроется для новых дошколят. На сегодняшний день дошкольные образовательные учреждения города, а это и муниципальные, и частные сады, посещают 8899 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU