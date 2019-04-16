В Сургуте задержана владелица «резиновой квартиры»

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-16T11:52:47+03:00

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Накануне в Сургуте сотрудники полиции задержали 39-летнюю женщину, которая зарегистрировала у себя на квартире 15 иностранцев. Выявить злоумышленницу удалось во время рейда по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства.

Также за совершение аналогичного преступления была задержана еще одна 44-летняя женщина, которая организовала фиктивную постановку на учет одного иностранца.

Подозреваемые пояснили, что пошли на преступление из-за корыстных побуждений.

По данным фактам возбуждено два уголовных дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU