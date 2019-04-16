В Сургуте задержана владелица «резиновой квартиры»
Накануне в Сургуте сотрудники полиции задержали 39-летнюю женщину, которая зарегистрировала у себя на квартире 15 иностранцев. Выявить злоумышленницу удалось во время рейда по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства.
Также за совершение аналогичного преступления была задержана еще одна 44-летняя женщина, которая организовала фиктивную постановку на учет одного иностранца.
Подозреваемые пояснили, что пошли на преступление из-за корыстных побуждений.
По данным фактам возбуждено два уголовных дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».
ИСТОЧНИК KP.RU