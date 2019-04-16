Когалым засыпало снегом

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-16T11:42:59+03:00

На уборке и вывозе снега задействована вся имеющаяся и привлеченная техника

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Коммунальная техника вновь вышла на дороги Когалыма из-за сильного снегопада. За считанные часы дворы, дороги и улицы вновь покрылись снегом. Городские службы продолжают работу в усиленном режиме. На уборке и вывозе снега задействована вся имеющаяся и привлеченная техника.

По данным КСАТ, за минувшие сутки из города вывезли 2368 кубометров снега. Сегодня, 16 апреля, на вывозе снега задействовано шесть звеньев. Работы запланированы по улицам Молодежная, Северная, Градостроителей, Сургутское шоссе, Повха, Солнечный, Набережная, Береговая, Прибалтийская, Бакинская.

Специалисты предприятия обращаются к автовладельцам с просьбой следить за объявлениями и не оставлять автомобили во дворах на период уборки снега, чтобы не затруднять работу снегоуборочной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU